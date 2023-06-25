İnşaatın temeline düşen tilkinin yardımına itfaiye yetişti
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Kayseri'de inşaatın temeline düşen tilkiyi itfaiye ekipleri kurtardı. Talas ilçesine bağlı Mengücek Mahallesinde bir inşaatın temeline düşen tilkiyi gören vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Kayseri Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, ihbar üzerine kısa sürede bölgeye gitti. İnşaat temeline düşen tilki ekiplerce kurtarıldı.
İnşaatın temeline düşen tilkinin yardımına itfaiye yetişti
KAYSERİ - Kayseri'de inşaatın temeline düşen tilkiyi itfaiye ekipleri kurtardı.
Talas ilçesine bağlı Mengücek Mahallesinde bir inşaatın temeline düşen tilkiyi gören vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Kayseri Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, ihbar üzerine kısa sürede bölgeye gitti.
İnşaat temeline düşen tilki ekiplerce kurtarıldı.