İnşaatın havuzunda ölü bulunan çocuğun sahibi serbest bırakıldı

İZMİR'in Torbalı ilçesinde bir inşaatın havuzunda Kerem Çelik'in (6) ölü bulunmasına ilişkin gözaltına alınan inşaatın sahibi Metin P., adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Olay, 9 Eylül'de Çakırbeyli Mahallesi'nde meydana geldi. Bir inşaatın su dolu havuz tabanında bir kişiyi hareketsiz görenler, durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Bölgeye ekipler sevk edildi. Havuzdan çıkarılan ve hayatını kaybettiği belirlenen kişinin, Kerem Çelik olduğu belirlendi. Çakırbeyli Mahallesi'nde yaşayan çiftçi Hasan-Serap Çelik çiftinin oğlu Kerem'in cenazesi, dün Çakırbeyli Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Şüpheli olarak gözaltına alınan inşaatın sahibi Metin P. de dün akşam saatlerinde adliyeye sevk edildi. Metin P., çıkarıldığı mahkemece yurt dışı çıkış yasağı konularak adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Kerem Çelik'in ölümüyle ilgili soruşturma sürüyor.