İNŞAATIN BEKÇİSİNDEN KAÇARKEN 6'NCI KATTAN ATLAYAN HIRSIZLIK ŞÜPHELİSİ YARALANDI

ADANA'da, arkadaşı Ömer E. ile hırsızlık için geldiği inşaat halindeki apartmandan, bekçinin fark etmesiyle kaçan Berkan Y., kendini 6'ncı kattan boşluğa bıraktı. Yaralanan Berkan Y., hastaneye kaldırıldı.

Olay, Seyhan ilçesi Tellidere Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, inşaat halindeki apartmandan sesler duyan ve ismi öğrenilemeyen inşaatın bekçisi, şüpheli 2 kişiyi kovaladı. Bekçinin geldiğini fark eden şüpheliler kaçtı. Bekçi, şüphelilerden Ömer E.'yi yakaladı, diğer şüpheli Berkan Y. ise binanın 6'ncı katından kendini aşağı bıraktı. Berkan Y., düştüğü yerde yaralandı. Bekçinin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Berkan Y.?yi ilk müdahalenin ardından Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Ömer E., polis tarafından gözaltına alındı. Öte yandan inşaat çalışanları, şüphelilerin daha önce de gelip kablo hırsızlığı yaptığını öne sürdü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.