İnşaatın 4'üncü katındaki iskeleden düşen işçi öldü - Haberler

İnşaatın 4'üncü katındaki iskeleden düşen işçi öldü KAYSERİ'de, çalıştığı inşaatın 4'üncü katındaki iskeleden düşen Osman Kör, (58), hayatını kaybetti. KAYSERİ'de, çalıştığı inşaatın 4'üncü katındaki iskeleden düşen Osman Kör, (58), hayatını kaybetti. Olay, saat 10.00 sıralarında Kocasinan ilçesi Mobilyacılar Sitesi Küme Evleri'ndeki inşaatta meydana geldi. İnşaatta işçi olarak çalışan Osman Kör, 4'üncü kattaki iskeleden dengesini kaybederek düştü. İşçilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Osman Kör'ün hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekiplerinin çalışmasının ardından Osman Kör'ün cenazesi otopsisi yapılmak üzere Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. Demirören Haber Ajansı / Olcay Düzgün - Güncel Kocasinan Kayseri Güncel Haberler

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