İNŞAATIN 3'ÜNCÜ KATINDAN DÜŞEN USTA AĞIR YARALANDI

BURSA'nın İnegöl ilçesinde inşaatın 3'üncü katından düşen kalıp ustası Yusuf Ayaz (62), ağır yaralandı.

Olay, Hamidiye Mahallesi Yarış Sokak üzerinde bulunan bir inşaatta meydana geldi. Kalıp ustası Yusuf Ayaz, inşaatın 3'üncü katında kalıp çakma işlemi yaparken, dengesini kaybederek beton zemine düştü. Ağır yaralanan Ayaz, ihbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yusuf Ayaz'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.