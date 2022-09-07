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İnşaatı süren okullardaki öğrenciler taşımalı sistemle eğitim görecek

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İnşaatı süren okullardaki öğrenciler taşımalı sistemle eğitim görecek

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) illere gönderilen yazıda, çeşitli nedenlerle güçlendirmeye alınan ve inşaatı devam eden okullarda eğitim gören öğrencilerin, mağdur olmamaları için taşımalı eğitim kapsamına alınabileceği bildirildi.

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) illere gönderilen yazıda, çeşitli nedenlerle güçlendirmeye alınan ve inşaatı devam eden okullarda eğitim gören öğrencilerin, mağdur olmamaları için taşımalı eğitim kapsamına alınabileceği bildirildi.

Milli Eğitim Bakanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğünce, "öğrenci taşıma uygulaması" konulu resmi yazı illere gönderildi.

2022-2023 eğitim öğretim yılının 12 Eylül Pazartesi itibarıyla başlayacağı hatırlatılan yazıda, öğrenci taşıma uygulaması kapsamında yer alan öğrencilerin taşıma ve yemek hizmetlerinin herhangi bir olumsuzluğa meydan verilmeden başlatılmasının önemi vurgulandı.

Valiliklerden konuyu hassasiyetle takip etmeleri istenen yazıda, çeşitli nedenlerle güçlendirmeye alınan ve inşaatı süren okullarda eğitim gören öğrencilerin, ilgili yönetmeliğin "olağanüstü durumlarda alınacak tedbirler" başlıklı maddesinde yer alan "Öğrencileri taşıma kapsamında olmayan yerleşim birimlerindeki okulların; güçlendirmeye alınması, yıkılıp yeniden yapılması, yangın, sel, deprem gibi doğal afete uğraması halinde çözüm bulununcaya kadar öğrenciler, öğrenci taşıma uygulaması kapsamına alınabilir." hükmü doğrultusunda taşıma kapsamına alınabileceği hatırlatıldı. Yazıda, bu durumdaki öğrencilerin mağdur edilmemesi talep edildi.

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Kaynak: AA / Ahmet Sertan Usul - Güncel

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