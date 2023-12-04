İnşaat ustası beton merdivenin altında kalarak ağır yaralandı

HATAY'ın İskenderun ilçesinde inşaat ustası Cesur Kuşdemir (57), güçlendirme çalışması yaparken çöken beton merdivenin altında kalarak ağır yaralandı.

İlçenin Yenişehir Mahallesi'nde inşaat ustası Cesur Kuşdemir, 2 katlı müstakil evin çatısına çıkan hasarlı beton merdiveni güçlendirmek için çalışırken çökme meydana geldi. Kuşdemir, binanın ikinci katında çöken merdivenin altında kaldı. İhbarla olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından betonun altından çıkarılan Kuşdemir, merdivenli itfaiye aracının sepetiyle indirildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı Kuşdemir'in duran kalbi, 3 kez yeniden çalıştırıldı. Kuşdemir, ambulansla götürüldüğü İskenderun Devlet Hastanesi'nin yoğun bakım servisinde tedavi altına alınırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)