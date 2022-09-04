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İnşaat temelinde biriken suya giren İhsan, 14 gün sonra yaşamını yitirdi

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İnşaat temelinde biriken suya giren İhsan, 14 gün sonra yaşamını yitirdi

AKSARAY'da serinlemek için bir inşaatın temelinde biriken suya giren ve boğulma tehlikesi geçiren İhsan Şahin (15), tedavi gördüğü hastanede 14 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.

AKSARAY'da serinlemek için bir inşaatın temelinde biriken suya giren ve boğulma tehlikesi geçiren İhsan Şahin (15), tedavi gördüğü hastanede 14 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.

Olay, 21 Ağustos tarihinde  Hürriyet Mahallesi'nde meydana geldi. İhsan Şahin, serinlemek amacıyla arkadaşlarıyla bir inşaatın temeli için açılan çukurda biriken suya girdi. Bir süre sonra arkadaşları sudan çıkarken, Şahin gözden kayboldu. Arkadaşları durumu sağlık ve AFAD ekiplerine bildirdi. AFAD ekipleri yaptıkları arama sonucu Şahin'i sudan çıkardı. Şahin, tedavi gördüğü hastanede 14 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Erkan Altuntaş - Güncel

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