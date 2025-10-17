Haberler

İnşaat Şirketine Silahlı Saldırı: İki Şüpheli Gözaltına Alındı

Güncelleme:
Gaziosmanpaşa ve Eyüpsultan'da bir inşaat şirketine ve sahibinin evine aynı gün saldırıda bulunan 2 şüpheli gözaltına alındı. R.K. tutuklanırken, H.D. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

GAZİOSMANPAŞA ve Eyüpsultan'da bir inşaat şirketini ve şirket sahibinin evini aynı gün kurşunlayan, bir hafta sonra ise yol kenarında bekleyen kişilere ateş ettiği tespit edilen 2 şüpheli gözaltına alındı. Ateş açtıkları anlar kamaralara yansıyan şüphelilerden R.K. (18) tutuklanırken, H.D. (17) ise ev hapsi şeklinde adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Eyüpsultan, Yeşil Pınar Mahallesi, Sevgi Sokak'ta 28 Eylül saat 05.45'te bir inşaat şirketine ateş açıldı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Yapılan çalışmada iş yerine 14 kurşunun isabet ettiği tespit edildi. Saldırıdan yaklaşık 10 dakika sonra Gaziosmanpaşa, Mevlana Mahallesi'nde aynı inşaat şirketinin sahibinin evinin yakınlarında silah sesleri duyuldu. Şans eseri mermilerin herhangi bir yere isabet etmediği belirlendi. Polis, her iki olayla ilgili çalışmayı sürdürürken aynı şüphelilerin 5 Ekim'de Eyüpsultan Karadolap Mahallesi Küheylan Sokak'ta yol kenarında bekleyen 3 kişiye silahlı saldırıda bulunduğu tespit edildi.

Gasp Büro Amirliğine bağlı ekipler yaptıkları çalışmada olaylarda kullanılan otomobili Gaziosmanpaşa, Kazım Karabekir Mahallesi, 830-2 Sokak'ta park edilmiş olarak buldu. Otomobilin çevresinde pusu kuran polis ekipleri bir süre sonra aracın yanına gelen ve kapılarını açan motosikletli iki kişiyi yakaladı. Otomobile sahte plakalar takıldığı belirlendi.

Şüpheliler R.K. (18) Asayiş Şube Müdürlüğünde, 17 yaşındaki şüpheli H.D. ise Çocuk şube müdürlüğünde sorgulandı. Suçlamaları kabul etmeyen şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüpheli R.K. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, H.D. ise ev hapsi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
