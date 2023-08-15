İnşaat şirketi sahibi Zehra'nın katiline ağırlaştırılmış müebbet talebi

ANTALYA'da inşaat şirketi sahibi Zehra Çatal'ı (40) tabancayla 9 kez ateş ederek öldüren Yılmaz Fahrioğlu (45) hakkında 'Kadına karşı kasten öldürme' ve 'Ruhsatsız silah bulundurma' suçlarından ağırlaştırılmış ömür boyu hapis talep edildi. İddianamedeki ifadesinde, alacak meselesi yüzünden cinayeti işlediğini belirten Fahrioğlu'nun, "Kaç el ateş ettiğimi hatırlamıyorum. Çok pişmanım. Keşke böyle bir olayı gerçekleştirmeseydim" dediği öğrenildi.

Olay, 20 Mart'ta saat 14.30 sıralarında, Muratpaşa ilçesine bağlı Ermenek Mahallesi Rauf Denktaş Bulvarı'nda Zehra Çatal'a ait inşaat şirketinde meydana geldi. İş yerine gelen Yılmaz Fahrioğlu, iddiaya göre, alacak meselesinden tartıştığı Zehra Çatal'a tabanca ile 9 kez ateş açıp, yaya olarak kaçtı. İhbarla gelen sağlık ekipleri, baş ve boyun bölgesinden vurulan Çatal'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Çatal'ın cenazesi, otopsi işleminin ardından defnedildi. Yılmaz Fahrioğlu, cinayetten 1 ay sonra Diyarbakır'da yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliyle birlikte ele geçirilen 1 Kalaşnikof tüfek, 1 tabanca, 1 av tüfeği ve 75 fişeğe el konuldu. İşlemlerinin ardından Antalya'ya getirilen Fahrioğlu, tutuklandı.

Yılmaz Fahrioğlu hakkında 'Kadına karşı kasten öldürme' ve 'Ruhsatsız silah bulundurma' suçlarından hazırlanan iddianame, Antalya 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. İddianamede, sanık Fahrioğlu'nun ağırlaştırılmış ömür boyu ve 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

TOPLAM 2 MİLYON 800 BİN LİRA VERDİĞİNİ İDDİA ETTİ

Sanık Yılmaz Fahrioğlu iddianamedeki ifadesinde, Zehra Çatal'ı 10 yıldır tanıdığını, 2,5 yıl önce kendisini arayarak bir projeden bahsettiğini anlattı. Zehra'nın kendisine villa inşaatı yapımı projesinin toplamda 2 milyon 800 bin lira bedelli olduğunu belirterek para vermesi dahilinde projeyi birlikte yapabileceklerini söylediğini aktaran Fahrioğlu, gösterilen projenin Zehra Çatal'a ait olmadığını, kendisine başka proje gösterdiğini belirtti. Yılmaz Fahrioğlu, "Birlikte gittik, mülk sahipleriyle toplantı yapıldı ve anlaşıldı. Kendisi bana bu projeyi bitireceğini söyledi. 9 milyon 200 bin euro bedelli hesabı gösterdi. 'Bu para yurt dışından geldi eğer inşaata başlarsak, inşaatın yapım aşamalarına göre paralar çözülecek, paralar kullanabileceğimiz şekilde hesabımıza geçecek. Sen de bana para ver ortak olalım' dedi. Çeşitli defalar olmak üzere 2 yıl içerisinde peyderpey toplam 2 milyon 800 bin TL verdim. Bu süre içerisinde ben sürekli büroya gidip geliyordum. Projeyi yapacağını söyleyerek sürekli benden para istiyordu. Bu proje de gerçekleşmedi" dedi.

Zehra Çatal'ın başka kişileri dolandırdığını öğrendiğini iddia eden Fahrioğlu, Çatal'ın sürekli çeşitli bahanelerle kendisini oyaladığını anlattı. Bir süre sonra Zehra Çatal'ın villa inşaatlarına başladığını duyduğunu, bu nedenle Antalya'ya geldiğini, dayısı Mecit S. ile Çatal'ın inşaat yaptığı yere gittiklerini anlatan Fahrioğlu, "İnşaatın başında Zehra Çatal'ın dayısı ve dedesi vardı. Biz de, 'Hayırlı olsun, inşaata başlamışsınız, bir an önce bitirin ve bizim paramızı verin. Zaten bizi ortak etmediniz' dedik. Bu sırada Zehra'nın dayısı Erol G., villa inşaatlarının kendi adına bir şirkete ait olduğunu, Zehra'nın ilgisi olmadığını söyledi. Zehra o sırada yurt dışındaydı. Dayısı Erol G., Zehra'yı aramış. 'Yılmaz'ı yollama ben gelince o problemi halledeceğim' dedi. Zehra, yurt dışından döndükten sonra beni telefonla aradı 'Ben döndüm büroya gel görüşelim' dedi. Ben yaklaşık 1 ay boyunca her gün büroya gidip görüştüm paramı istedim. 'İnşaata başladım 2 Haziran'da senin paranı vereceğim' dedi. Ben de 'Dayın Erol G. senin şirkette herhangi bir payın olmadığını söylüyor, dayını çağır birlikte oturup konuyu görüşelim' dedim. Zehra Çatal dayısını çağırmamak için çeşitli bahaneler uyduruyordu" dedi.

'KAÇ EL ATEŞ ETTİĞİMİ HATIRLAMIYORUM'

Olaydan 3 gün önce Zehra Çatal, Ethem ve Erdal isimli kişilerle video konferansıyla görüştüklerini aktaran Fahrioğlu, Zehra Çatal'ın kendisine küfür ettiğini, Erdal ve Ethem'in kendileriyle alakalı bir durum olmadığını söylediğini aktardı. Aynı günün gecesinde Zehra'nın dayısı Erol G.'yi aradığını belirten Fahrioğlu, "Zehra Çatal'ın neden küfür ettiğini sordum. O da bana 'Pazartesi günü sen büroya gel görüşelim' dedi. Pazartesi günü Erol G., Zehra Çatal ve ben ofiste konuşmak üzere sözleştik. 20 Mart 2023 günü 11.30-12.00 sıralarında iş yerine gittim. Zehra Çatal yoktu. Erdal ve Ethem iş yerindeydi. Onlarla bir süre sohbet ettim. Zehra Çatal ile dayısı Erol G. geldiler. Bir süre ikisi birlikte odada görüştü. Erol G. sonra çıkıp gitti. Bu sırada Zehra Çatal beni çağırdı. Odaya girdiğimde Ethem T. odada oturuyordu. Zehra ve ben 'Özel görüşeceğiz' dedik. Ethem çıkıp gitti. Ben Zehra Çatal'a Erol G.'nin nerede olduğunu sordum. 'Neden dayın gitti' dedim. Zehra Çatal da 'Ne alaka, dayımla bir alakası yok bu inşaatın' dedi. 'Dayın inşaatın kendisine ait olduğunu söylüyor' dedim. Zehra Çatal da 'Hayır inşaat benim' dedi. Ben de 'Çağır dayını üçümüz birlikte yan yana konuşup halledelim' dedim. O sırada Zehra Çatal bana yine hakaret etmeye başladı. Küfür etti. 'Seni bu Antalya'da kurşun manyağı yapacağım' dedi. Ben de bunun üzerine sinirlenerek çantamın içerisinde getirdiğim ruhsatsız tabancayı çıkararak Zehra Çatal'a ateş ettim. Kaç el ateş ettiğimi hatırlamıyorum. Çok pişmanım. Keşke böyle bir olayı gerçekleştirmeseydim" diye konuştu.

Yılmaz Fahrioğlu'nun yargılanmasına ileriki günlerde başlanacak.