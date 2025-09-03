Haberler

İnşaat Şantiyesinde Bıçaklı Kavga: Bir İşçi Ağır Yaralandı
Kocaeli'nin İzmit ilçesindeki inşaat şantiyesinde D.K. isimli işçi, tartıştığı Ü.C.Ç. tarafından bıçakla ağır yaralandı. Yaralı D.K. hastaneye kaldırılırken, Ü.C.Ç. tutuklandı.

Olay, dün gece Cedit Mahallesi Eyüp Kaymaz Sokak'taki bir inşaat şantiyesinde meydana geldi. İşçilerden D.K. ile aynı şantiyede çalışan Ü.C.Ç. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Ü.C.Ç., bıçakla D.K.'yı yaraladı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. D.K., sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan D.K.'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Polisin çalışmasıyla gözaltına alınan Ü.C.Ç., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Ü.C.Ç., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
