İnşaat Müteahhitleri Konfederasyonu Genel Başkanı Tahir Tellioğlu Yeniden Seçildi

İnşaat Müteahhitleri Konfederasyonu (İMKON) Genel Başkanlığına, Tahir Tellioğlu yeniden seçildi.

İMKON'nun 5'inci Olağan Genel Kurul Toplantısı, konfederasyonun genel merkezinde yapıldı.

Tellioğlu, toplantıda yaptığı konuşmada, sektörün gelişimi, disiplini ve sorunlarının daha kolay çözüme ulaşması için müteahhitler odasının kurulması ve sektörel eğitim sertifikasyon programının tesis edilmesi gerektiğini söyledi.

Çimento fiyatlarının yüksekliğinin ve yapılan dengesiz zamların sektörü çok etkilediğini aktaran Tellioğlu, bu durumun, konut sıkıntısı ve kiralık ev sorunu olarak vatandaşlara yansıdığına, sosyal denge ve düzeni bozduğuna işaret etti.

Genel Kurul'da, yönetimin 2022-2023 faaliyet raporu ve mali bütçesinin ibrasının ardından seçimlere geçildi.

İMKON Genel Başkanlığı görevine, Tahir Tellioğlu yeniden seçildi. Tellioğlu 2013'ten bu yana genel başkanlık görevini yürütüyor.