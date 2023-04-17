İNŞAAT MALZEMESİ YÜKLÜ TIR DEVRİLDİ

ISPARTA'nın Eğirdir ilçesinde inşaat malzemesi yüklü TIR devrildi.

Isparta'dan Konya yönüne giden sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 32 SP 452 plakalı TIR, Eğirdir ilçesi Baybuğan mevkisinde virajı alamayınca yan yattı. İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. TIR'ın sürücüsü kazayı yara almadan atlatırken, dorsede yüklü inşaat malzemeleri ise yola saçıldı. (DHA)