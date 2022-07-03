Son dakika! İNŞAAT MALZEMESİ SATILAN İŞ YERİNDE YANGIN; 1 EV İLE 2 ARAÇ DA HASAR GÖRDÜ

ŞANLIURFA'da inşaat malzemesi satılan bir iş yerinde yangın çıktı. Üst kattaki eve de sıçrayan yangında, park halindeki 2 araç da hasar gördü.

Yangın, öğleden sonra Akbayır Mahallesi'nde bir apartmanın zemininde inşaat malzemesi satılan iş yerinde çıktı. İş yerinden alevlerin yükseldiğini görenler, durumu itfaiyeye ekiplerini bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını yaklaşık 2 saat süren çalışmayla söndürdü. Binada mahsur kalanlar ekipler tarafından tahliye edilirken, dumandan etkilenen 6 kişiye de sağlık ekiplerince müdahale edildi. İş yerinin yanı sıra üst katındaki ev ile park halindeki 2 minibüsün hasar gördüğü yangınla ilgili inceleme sürüyor.

Demirören Haber Ajansı / Güncel