İnşaat Maliyet Endeksi Nisan 2025'te Artış GÖsterdi

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Türkiye İstatistik Kurumu, Nisan 2025'te inşaat maliyet endeksinin yıllık %22,69, aylık %1,67 arttığını açıkladı. Malzeme ve işçilik endeksleri de önemli artışlar gösterdi.

(ANKARA) - Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) Nisan 2025 İnşaat Maliyet Endeksi yayımlandı. Buna göre, inşaat maliyet endeksi yıllık yüzde 22,69 arttı, aylık yüzde 1,67 arttı.

TÜİK, Nisan 2025'e İnşaat Maliyet Endeksi'ni açıkladı. Verilere göre, inşaat maliyet endeksi, 2025 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 1,67 arttı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 22,69 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 2,01 arttı, işçilik endeksi yüzde 1,07 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 18,00 arttı, işçilik endeksi yüzde 31,82 arttı.

Bina inşaatı maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 1,76 arttı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 23,14 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 2,15 arttı, işçilik endeksi yüzde 1,11 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 18,96 arttı, işçilik endeksi yüzde 30,93 arttı.

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 1,36, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 21,22 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 1,58, işçilik endeksi yüzde 0,92 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 15,08, işçilik endeksi yüzde 35,10 artış gösterdi.

Kaynak: ANKA / Güncel
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