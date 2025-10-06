İnşaat İşçisi Emrah Akbay Toprağa Verildi

Haberler

Ankara'da inşaat halindeki bir binadan düşen Emrah Akbay, cenaze namazının ardından gözyaşlarıyla toprağa verildi. Akbay, 4 ay önce memleketi Ağrı'dan Ankara'ya çalışmak için gelmişti.

Ankara'da inşaat halindeki binada sıva yapmak için kurulan platformun kırılması sonucu 12'nci kattan düşerek hayatını kaybeden işçilerin cenazesi Ankara Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerin ardından aileleri tarafından teslim alındı. Emrah Akbay için Elmadağ'daki Tokluoğlu Camisi'nde ikindi vakti cenaze namazı kılındı. Cenazeye ailesi ve yakınları katıldı. Akbay'ın cenazesi namazın ardından gözyaşları arasında toprağa verildi.

4 AY ÖNCE ANKARA'YA GELMİŞ

Emrah Akbay'ın kuzeni Nedim Akbay'ın, çalışmak için 4 ay önce memleketi Ağrı'dan Ankara'ya yanına geldiği belirtildi. Nedim Akbay'ın cenazesinin de yarın memleketi Ağrı'nın Patnos ilçesinde defnedileceği bildirildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

