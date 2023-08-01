İnşaat İşçisi Demir Bükme Makinesine Elini Kaptırdı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir inşaat sitesinde çalışan işçi, demir bükme makinesine elini kaptırdı. Sol baş parmağı kopan işçi hastaneye kaldırıldı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, site inşaatında çalışan Ali K. (46), elini demir bükme makinesine kaptırdı. Sol elinin baş parmağı kopan işçi, hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 12.00 sıralarında, Yeniceköy Mahallesi'ndeki site inşaatında meydana geldi. İnşaat işçisi Ali K.'nin sol eli, demir bükme çalışması yaptığı makineye sıkıştı. Sol baş parmağı kopan işçi özel araçla kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalesinin ardından, kopan parmağı dikilmek üzere ambulansla Bursa Uludağ Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Jandarma, olayla ilgili inceleme başlattı.