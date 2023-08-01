İnşaat İşçisi Demir Bükme Makinesinde Parmağını Kaybetti

Bursa İnegöl'de bir inşaat sitesinde çalışan işçi, elini demir bükme makinesine kaptırarak sol baş parmağını kaybetti. İşçi hastaneye kaldırıldı ve jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.