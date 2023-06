İnşaat İşçisi 4. Kattan Düştü, Yaralı Kurtuldu

Kocaeli'nin Derince ilçesinde inşaat işçisi 4 katlı binanın 4. katından marketin tentesine düştü. Yaralı kurtulan genç adam hastaneye kaldırıldı.

Olay, Yavuz Sultan Mahallesi Körfez Caddesi'nde bulunan 4 katlı binanın 4. katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, inşaat işçisi B.Y. (30), diğer işçilerle birlikte konakladığı 4. kattaki dairenin penceresinden bilinmeyen bir sebeple düştü. Binanın alt katında bulunan marketin tentesine düşen B.Y. yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Vücudunda kırıklar oluşan B.Y., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Genç adamın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Polis ekipleri ise B.Y.'nin konakladığı evde detaylı incelemeler yaptı. Olay sırasında evde bulunan işçilerin ifadelerinin alındığı bildirildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KOCAELİ