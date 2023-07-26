İnşaat işçisi 4. kattan düştü, çalışma arkadaşları sinir krizi geçirdi

Beylikdüzü'nde inşaat işçisi 4. kattan düşerek hayatını kaybetti

İSTANBUL - Beylikdüzü'nde inşaat işçisi Cengiz Durmuş, çalıştığı inşaatın 4. katından aşağı düştü. Kanlar içerisinde yerde yattığını gören yakınları ve çalışma arkadaşları sinir krizi geçirirken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Durmuş'un ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği öğrenildi.

Olay, 11.00 sıralarında Beylikdüzü Kavaklı Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre inşaatta işçi olarak çalışan Cengiz Durmuş, 4. kattan dengesini kaybederek aşağı düştü. Olayı gören iş arkadaşları ve çevredeki vatandaşlar hemen yardımına koşarken, polis ve 112 Acil Sağlık ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır şekilde yaralanan Durmuş'u ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırırken, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi. İnşaat işçisinin yerde kanlar içerisinde yattığı anlarda ise yakınları ve arkadaşları sinir krizi geçirdiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay anını anlatan Bahadır Arslan, "Bir düşme sesi duydum, olay yerine geldiğimde ise bir abinin yerde hareketsiz şekilde yattığını gördüm. Başında arkadaşları vardı, çığlık atıyorlardı. Daha sonrasında hemen sağlık ekiplerine haber verdik. Kolunda, kafasında ve bacağında yara vardı. Kısa sürede sağlık ekipleri gelerek hastaneye götürdü. Bizde yakınları ile birlikte hastaneye gittik" dedi.