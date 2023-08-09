Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde çalıştığı inşaatta dengesini kaybederek 3 metrelik boşluğa düşen işçi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. İtfaiye ekipleri yarım saatlik çalışma sonucu talihsiz işçiyi çıkardı. H.K., ambulanstaki ilk müdahalenin ardından Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi acil servisine kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İnşaat işçisi 3 metrelik boşluğa düştü

KAYSERİ Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde çalıştığı inşaatta dengesini kaybederek 3 metrelik boşluğa düşen işçi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

İlçeye bağlı Sahabiye Mahallesi Buyurkan Sokak üzerinde bulunan bir inşaata meydana gelen olayda, işçi H.K. dengesini kaybederek 3 metre yükseklikteki havuz boşluğuna düştü. H.K. düştüğü boşlukta mahsur kalırken, ihbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yarım saatlik çalışma sonucu talihsiz işçiyi çıkardı. H.K., ambulanstaki ilk müdahalenin ardından Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi acil servisine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri de olayın meydana geldiği inşaatta inceleme yaptı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.