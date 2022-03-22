İNŞAAT İŞÇİLERİNİN ÜZERİNE BETON POMPASI DEVRİLDİ 2 İŞÇİ AĞIR YARALANDI - Haberler

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İNŞAAT İŞÇİLERİNİN ÜZERİNE BETON POMPASI DEVRİLDİ 2 İŞÇİ AĞIR YARALANDI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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ARNAVUTKÖY'de bir inşaatta çalışma yapıldığı sırada beton pompası devrildi.

ARNAVUTKÖY'de bir inşaatta çalışma yapıldığı sırada beton pompası devrildi. Devrilen pompanın altında kalan 2 işçi ağır yaralandı.

Kaza dün akşam saatlerinde Arnavutköy Taşoluk Mahallesi'nde meydana geldi. Bir inşaatın şantiye alanında beton dökümü yapıldığı sırada beton pompası devrildi. Devrilen pompanın altında 2 işçi kaldı. Sıkıştıkları yerden inşaattaki diğer çalışanlar tarafından ağır yaralı halde çıkarılan işçilere kaza yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan M.G ve A.C.K. ağır yaralı halde Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis şantiye ve çevresinde incelemelerde bulundu. Kaza sonrasında işçilerin ambulansa taşındığı anlar cep telefonu kameraları ile kaydedildi.

İNŞAAT İŞÇİLERİNİN ÜZERİNE BETON POMPASI DEVRİLDİ 2 İŞÇİ AĞIR YARALANDI

İNŞAAT İŞÇİLERİNİN ÜZERİNE BETON POMPASI DEVRİLDİ 2 İŞÇİ AĞIR YARALANDI

İNŞAAT İŞÇİLERİNİN ÜZERİNE BETON POMPASI DEVRİLDİ 2 İŞÇİ AĞIR YARALANDI

Demirören Haber Ajansı / Güncel

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