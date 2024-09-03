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İnşaat İşçileri İskele Kırılması Sonucu Hayatını Kaybetti

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Ankara'nın Sincan ilçesinde inşaatta dış cephe boyası yaparken iskelenin kırılması sonucu 12'nci kattan düşerek ölen işçilerin cenazesi toprağa verildi. Olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı.

ANKARA'nın Sincan ilçesinde inşaatta dış cephe boyası yaparken iskelenin kırılması sonucu 12'nci kattan düşerek ölen işçiler Çetin Buru (39) ve Volkan Buru (34) kardeşler ile kuzenleri Mertcan Buru (27) toprağa verildi. Olayla ilgili 2 iş güvenliği uzmanı, 1 firma yetkilisi ve şantiye şefi olmak üzere 4 şüpheli gözaltına alındı.

Törekent Mahallesi'nde inşaat halindeki apartmanın dış cephe boyası yapıldığı sırada 12'nci katta bulunan iskele kırıldı. Çöken iskelede bulunan işçiler Çetin ve Volkan Buru ile Mertcan Buru, yere düştü. Çetin ve Volkan Buru olay yerinde hayatını kaybetti, Mertcan Buru da kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı.

3 işçi için Cimşit Camisi'nde cenaze namazı kılındı. Cenazeye, Buru ailesi ve çok sayıda vatandaş katıldı. Öğle vakti kılınan namaz sonrası 3 işçinin cenazesi, Sincan Cimşit Mezarlığı'nda toprağa verildi.

'DENETİM YAPILMIYOR'

Ölen işçilerin akrabası Faruk Sondere, çok üzgün olduklarını söyleyerek, "Gerçekten çok büyük bir acı. Kendim de inşaatçı olduğum için maalesef inşaatlar son zamanlarda iş güvenlik uzmanları tarafından denetlenmiyor. Normalde bu tür riskli yerlerde çalışılması için her sabah saat 08.00'de iş güvenlik uzmanları tarafından ekipleri toplayıp, tüm mekanik malzemeleri, platform olsun, güvenlik güçleri olsun, elektrik kabloları olsun; her zaman kontrol edilmesi lazım. Özellikle emniyet kemerlerini sık sık bağlatmaları gerekiyor. Mesela emniyet kemerleri bağlı olmuş olsaydı, arkadaşlarımız belki hayatta kalmış olacaklardı. Büyük ihtimal belki ölümcül sonuç olmasa da bir yaralama sonucu ile atlatabilirlerdi" dedi.

2 ŞÜPHELİ ARANIYOR

Öte yandan olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında 2 iş güvenliği uzmanı, 1 firma yetkilisi ve şantiye şefi gözaltına alındı. Firma yetkilisi 2 kişinin de arandığı belirtildi.

FOTORĞAFLI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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