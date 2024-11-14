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İnşaat İşçileri Havuz Makine Dairesine Düşen Köpeği Kurtardı

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Antalya'nın Serik ilçesinde bir villa inşaatında havuz makine dairesine düşen köpeği inşaat çalışanları merdiven yardımıyla kurtardı. Olay anları cep telefonu ile kaydedildi.

Havuz makine dairesi inşaatına düşen köpeği inşaat çalışanları kurtardı

ANTALYA - Antalya'nın Serik ilçesinde villa inşaatında havuz makine dairesi inşaatına düşen köpeği inşaat çalışanları kurtardı.

Olay Belek turizm merkezinde villa inşaatında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre inşaat işçileri sabah saatlerinde iş başı yapmak için inşaata geldiler. Bu esnada köpek sesi duyan işçiler, havuz makine dairesi inşaatına merdiven yardımıyla indiler. İçerde mahsur kalan köpeği bulunduğu yerden çıkartarak kurtardı. O anlar cep telefonu ile kaydedildi. İnşaat İşçilerinin kurtardıkları köpeği besleyerek, güvenli bir yere bıraktığı öğrenildi.

İnşaat İşçileri Havuz Makine Dairesine Düşen Köpeği Kurtardı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEHMET DEMİRCİ - Güncel
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