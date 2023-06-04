Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde inşaat için kazı yapan işçiler, patlamamış havan mermisi buldu. Havan mermisi kontrollü bir şekilde patlatıldı ve sınır ilçesinde faciadan dönüldü.

İnşaat için kazı yapan işçiler havan mermisi buldu

Havan mermisi kontrollü bir şekilde patlatıldı

Sınır ilçesinde faciadan dönüldü

İnşaat işçileri havan mermisini son anda fark etti

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde inşaat için kazı yapan işçiler, patlamamış havan mermisi buldu.

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa'nın Suriye sınırındaki ilçesi Ceylanpınar'da yaşandı.15 Temmuz Mahallesinde inşaat için kepçe ile kazı yapan işçiler, toprağın altında patlamamış havan mermisi buldu. Olay yerine çağrılan polis ekipleri, güvenlik şeridi çekerek Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri ile olay yeri inceleme ekiplerine haber verdi. Havan mermisini inceleyen ekipler, vatandaşları uzaklaştırdıktan sonra kontrollü bir şekilde patlattı.

Kepçenin ağzına takıldı

İnşaat alanında çalışan görevlilerden Salih Dağ, "Kazı çalışması yaparken kepçenin kovasına takılan bir cisim vardı. Aşağı inip kontrol ettiğimizde mühimmat olduğunu fark ettik. Polis ekiplerine haber verdik" diye konuştu.

Havan mermisinin Barış Pınarı Harekatı döneminde PKK-YPG terör örgütü üyeleri tarafından atıldığı ve patlamadığı tahmin ediliyor.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.