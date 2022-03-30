İnşaat halindeki evin balkonu çöktü: 4 işçi yaralandı

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde inşaat halindeki evin balkonunun çökmesi neticesinde meydana gelen olayda 4 işçi yaralandı.

Olay, Sapanca ilçesi Kırkpınar Hasanpaşa Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde bulunan bir inşaatta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yapım aşamasında olan bir evin balkonu çöktü. Bu esnada inşaatta çalışmakta olan S.C.Ç. (22), S.K. (33), S.A. (47) ve H.Y. (58) isimli işçiler, yaklaşık 2.5 metre yükseklikten zemine düştü. Konunun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı işçiler, olay yerine ulaşan sağlık ekiplerince Sapanca İlçe Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada gerçekleştirilen müdahaleler sonrasında S.A. ve H.Y. isimli işçiler Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Konu ile alakalı inceleme başlatıldı.

(Yusuf Ersoy/İHA)