İnşaat bekçisi asansör boşluğunda ölü bulundu - Haberler

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İnşaat bekçisi asansör boşluğunda ölü bulundu

Demirören Haber Ajansı - Olcay Düzgün - Güncel
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İnşaat bekçisi asansör boşluğunda ölü bulundu

KAYSERİ'de Hikmet Sungur (77), bekçiliğini yaptığı inşaat halindeki binanın asansör boşluğunda ölü bulundu.

KAYSERİ (DHA) - KAYSERİ'de Hikmet Sungur (77), bekçiliğini yaptığı inşaat halindeki binanın asansör boşluğunda ölü bulundu.

Olay, Melikgazi ilçesi Köşk Mahallesi'nde 14 katlı inşaatta meydana geldi. İnşaatta çalışan işçiler, bekçi Hikmet Sungur'u asansör boşluğunda hareketsiz halde buldu. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, Sungur'un hayatını kaybettiğini belirledi.Düştüğü tahmin edilen Sungur, asansör boşluğundan çıkarılıp otopsisi için Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.


İnşaat bekçisi asansör boşluğunda ölü bulundu

İnşaat bekçisi asansör boşluğunda ölü bulundu

İnşaat bekçisi asansör boşluğunda ölü bulundu

İnşaat bekçisi asansör boşluğunda ölü bulundu

Demirören Haber Ajansı / Olcay Düzgün - Güncel

Kayseri, İnşaat, Güncel, Haberler

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