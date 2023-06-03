İnözü Deresi taştı, ağaçlar sel sularıyla sürüklendi

Son günlerde sağanak yağışın etkili olduğu Ankara'da dereler taşmaya devam ediyor. Ankara'nın Beypazarı ilçesinden de geçen İnözü Deresi Ankara'yı etkisi altına alan sağanak yağışlar sonrası taştı ve ağaçları yerinden kopararak metrelerce sürükledi. Mahalle sakinleri tarafından kayıt altına alının görüntüler ise vatandaşların endişelenmesine sebep oldu.