İnovasyon Odaklı Kalkınmanın Sergilendiği Çin Yüksek Teknoloji Fuarı Shenzhen'de Sona Erdi

İnovasyon odaklı kalkınmanın sergilendiği 24. Çin Yüksek Teknoloji Fuarı (CHTF) Cumartesi günü Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinin Shenzhen kentinde sona erdi.

Beş gün süren fuara, 41 ülke ve bölgeden 5.600'ün üzerinde firma katılarak 8.600'ün üzerinde ürün sergiledi.

SES 1 (İngilizce): WU LİN, Laipic Teknoloji Limited Şirketi Büyümeden Sorumlu Başkan:

"Bu, normal bir kamera. İşte, görüyorsunuz. Kolaylıkla kendi avatarımı oluşturarak metaverse, iletişim, vb. yerlerde kullanabilirim. Çok kolay ve eğlenceli."

SES 2 (İngilizce): YU TANGWEN, Shenzhen Fotonik Kristal Limited Şirketi Yurtdışı Satış ve Pazarlama Direktörü:

"Bu eğlence faktörünü, bunun gibi tüketici pazarına eklemeliyiz. Bu, bizim set üstü şeffaf TV çözümümüz. Projektörü şu şekilde kapattığımızda eski haline dönüyor. Ama projektörü açtığımızda ne zaman ve nerede isterseniz üç boyutlu sinema görüntüsü elde edebiliyorsunuz."

SES 3 (Çince): DENG SHENG, Unitree Robotik Limited Şirketi Operasyon Yöneticisi:

"CHTF aracılığıyla daha fazla iş ortağıyla tanışmayı ve dört ayaklı robotlarımızı tanıtmayı umuyoruz. Bu robotlar; programlama eğitimi, yangın devriyesi ve tehlikeli alanların incelenmesinde kullanılabilir."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Shenzhen'den bildiriyor. (XHTV)