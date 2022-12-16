İnovasyon Haftasında Çinli Yüksek Teknoloji Ürünleri İlgi Odağı Oldu

İSTANBUL, 16 Aralık (Xinhua) -- İstanbul'da Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen Türkiye İnovasyon Haftası'na katılan Huawei, Xiaomi ve Vivo gibi Çinli şirketlerin en son yüksek teknoloji yenilikçi ürünleri ziyaretçilerden büyük ilgi gördü.

İSTANBUL, 16 Aralık (Xinhua) -- İstanbul'da Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen Türkiye İnovasyon Haftası'na katılan Huawei, Xiaomi ve Vivo gibi Çinli şirketlerin en son yüksek teknoloji yenilikçi ürünleri ziyaretçilerden büyük ilgi gördü.

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin organize ettiği ve Pazartesi günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yerli ve yabancı birçok seçkin misafirin katıldığı bir açılış töreniyle başlayan Türkiye İnovasyon Haftası Salı günü sona erdi.

İstanbul Çinli İş İnsanları ve Sanayicileri Derneği'nin önde gelen üyesi ICBC Turkey Bank, İnovasyon Haftası bünyesinde, sponsorluğunu da üstlendiği Çinli Yenilikçi Ürünler ve Hizmetler Fuarı düzenledi.

Çinli şirketlerin stantlarında; mobil telefonlar, akıllı saatler, akıllı ev hayvanı yemlikleri, ev hayvanı sulukları ve robot elektrikli süpürgeler gibi çok geniş bir yelpazede yer alan ürünler yer aldı. Çin'de üretilen iş makinaları ve yüksek hızlı modellerinin tren maketleri de ziyaretçilerin çoğunu hayrete düşürdü.

Hacettepe Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü'nde son sınıf öğrencisi Soner Öksüz, Çin'in inovasyonlarının arkasında yatan teknolojiye büyük ilgi duyduğunu söyledi.

Öksüz Xinhua'ya, "Burada geniş bir yelpazeye yayılan bir teknoloji var. Elektrik ve elektronik mühendisliği öğrencisi olduğumdan en çok enerji etkinliği ve batarya yönetimi hakkındaki projeler ilgimi çekti" dedi.

Bir başka fuar ziyaretçisi Buse Nur Asırcılar da, bir sondaj makinesi ve demiryolunda ilerleyen bir hızlı trenin de aralarında bulunduğu, Çinli inşaat şirketlerine ait ürünlerin maketlerini dikkatle inceledi.

Asırcılar Xinhua'ya, "Bu stantları gezmemin nedeni Çin mühendisliği ve elde ettiği başarılara duyduğum merak... Buradaki maketler yapısal inşaat işleri açısından yeni ufuklar açıyor" diye anlattı.

İnovasyon Haftası kapsamında düzenlenen bir panelde konuşan Çin'in İstanbul Başkonsolos vekili Wu Jian, Çinli şirketlerin Ar-Ge yatırımlarını artıracaklarını, inovasyon yeteneklerini geliştireceklerini ve uluslararası inovasyon işbirliğini genişletmek için Türkiye dahil yenilikçi ülkelerle çalışacaklarını söyledi.

Wu, "Çin hükümeti inovasyonu, daha ileri kalkınma için birincil hedef olarak belirledi" dedi.

Birleşmiş Milletler'in uzman bir kuruluşu olan Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü'nce derlenen Küresel İnovasyon Endeksi 2022'de Çin, araştırmaya katılan 132 ülke/bölge arasında 11. sıraya yükseldi.

Aynı panelde söz alan Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Çetin Ali Dönmez de Çin'in inovasyondaki başarılarını övdü.

Dönmez, "Çin artık teknolojiyi üreten bir ülke ve nüfusu teknolojiyi yoğun olarak kullanıyor" dedi.

"Çin'de bilimsel makale ve kaynak gösterilen bilimsel makale sayısında da patlama oldu. Teknoloji açısından çok hızlı ilerliyorlar" dedi.

Çin Havacılık Endüstrisi Şirketi (AVIC) Uluslararası Temsilciği Türkiye baş temsilcisi Tang Yuezhen, AVIC Uluslararası Temsilciliği'nin, Türkiye'nin "yeşil, düşük karbonlu ve kaliteli kalkınmasına" yardımcı olmak için Türkiye'de karada enerji depolama ve gemide enerji depolamaya aktif destek sunacağını söyledi.

İlki 2012 yılında düzenlenen Türkiye İnovasyon Haftası, yenilikçi projeleri tanıtmak ve tartışmak için küresel ve yerel şirketlerin üst düzey yöneticileri, inovasyon liderleri ve akademisyenler gibi inovasyon ile ilgili paydaşları biraraya getirmeyi amaçlıyor.