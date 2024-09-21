İnönü Üniversitesi'nden Dünyada İkinci Yedili Çapraz Karaciğer Nakli

YÜKSEKÖĞRETİM Kurulu (YÖK), İnönü Üniversitesi Karaciğer Nakli Enstitüsü tarafından ikinci kez yapılan yedili çapraz karaciğer naklinin başarıyla tamamlandığını açıkladı.

YÖK'ten yapılan açıklamaya göre; İnönü Üniversitesi Karaciğer Nakli Enstitüsü, dünya tıp tarihine geçecek önemli bir operasyonu ikinci kez gerçekleştirdi. Yedili çapraz karaciğer nakli, 14 ameliyathanede 50'si cerrah olmak üzere toplam 120 kişilik ekibin eş zamanlı ve aktif olarak görev yaptığı operasyonla başarıyla tamamlandı.

İnönü Üniversitesi Karaciğer Nakli Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Sezai Yılmaz, 7 donör ve 7 alıcıdan oluşan yedili çapraz karaciğer naklini yaptıklarını belirterek, "Bu operasyon, dünya tarihinde ikinci kez yapılıyor ve ilki de yine Malatya'da gerçekleştirilmişti. Önümüzdeki 50 yıl içinde dünyanın başka bir yerinde bu büyüklükte bir operasyonun gerçekleştirilmesini mümkün görmüyorum" ifadelerini kullandı.

'İLKİNİ DE BİZ YAPMIŞTIK'

Dünyada bugüne kadar 17 tane üçlü çapraz karaciğer nakli yapıldığını, bunların 14'ünün İnönü Üniversitesi'nde gerçekleştirildiğini anlatan Yılmaz, "Şimdiye kadar dünyada 7 tane dörtlü çapraz karaciğer nakli yapıldı bunların hepsi Malatya'da gerçekleştirildi. 3 tane altılı, 3 tane beşli çapraz karaciğer nakli yapıldı. Bunların da hepsi burada gerçekleştirildi. Yedili çapraz karaciğer naklini yine ilk kez biz yapmıştık, bugün tarihi bir gün, ikinci yedili çapraz karaciğer naklini de biz yaptık" diye konuştu.

'AYNI ANDA 14 AMELİYATHANEDE YÜRÜTÜLDÜ'

Malatya'daki operasyon ekibinin güçlü bir kadrodan oluştuğunu ve dünyanın en iyileri arasında olduğunu belirten Prof. Dr. Yılmaz, dünya tarihine geçen yedili çapraz karaciğer nakliyle ilgili, "Aynı anda 14 ameliyathanede yürütüldü ve 50 cerrah aktif olarak çalıştı. Anestezistler, hemşireler, yardımcı personel, anestezi ve radyoloji teknisyenleri de dahil edildiğinde, toplamda 120 kişi bu operasyonlarda görev aldı. Böylesi karmaşık operasyonlar için güçlü bir ekip, gelişmiş fiziki olanaklar ve ileri tıbbi teçhizat gerekiyor. Burada inanılmaz bir eğitim potansiyeli var, genç akademisyenler yetişiyor ve her ne kadar bazıları batıya göç etse de bu güçlü yapıyı hiçbir şekilde zayıflatmıyor" dedi.

'YILIN 200'ÜNCÜ KARACİĞER NAKLİ'

Türkiye ve yurt dışından birçok hastanın İnönü Üniversitesi Karaciğer Nakli Enstitüsü'ne başvurarak sağlığına kavuştuğunu vurgulayan Yılmaz, "İnanılmaz yapıda teçhizatımız var. Dünya çapında bir karaciğer nakil programı oluşturuldu. Bugün sanıyorum ki bu yılın 200'üncü karaciğer naklini yapıyoruz. Şimdiye kadarki yaptığımız çapraz karaciğer nakli sayısı 157 olacak. Azerbaycan, Suudi Arabistan, Kırım ve Yemen gibi ülkelerden gelen hastalar da çapraz karaciğer nakli sayesinde tedavi olma şansı yakalıyor" ifadelerini kullandı.

'HASTAMIZ KIRIM'DAN BAŞVURDU'

Çapraz karaciğer nakillerinin birden fazla bilim dalının iş birliği ile başarılan bir yöntem olduğunu vurgulayan Yılmaz, "Boston College'den 2 bilim insanıyla birlikte çalışıyoruz. Prof. Dr. Tayfun Sönmez ve Prof. Dr. Utku Ünver, 2012'de çapraz böbrek nakilleriyle ekonomi alanında Nobel ödülü kazanan ekipteki en önemli role sahip ekonomistler. Onların geliştirdiği algoritma sayesinde çoklu çaprazlar söz konusu. Çapraz karaciğer nakli gerçekten son derece yenilikçi yaklaşım. Bugün de nitekim 7 canlı vericili karaciğer nakli içerisinde, bir hastamız Kırım'dan başvurdu. Aslen Türk kendisi ama Kırım'da yaşıyor. Annesiyle birlikte geldi, uzun zamandan beri karaciğer nakli bekleyen bir kız çocuğu. Bu çapraz karaciğer nakli sayesinde bir hastamızdan karaciğer grefti bulabildi, annesi de başka bir hastaya karaciğer verdi. Son derece iyi bir sonuç elde edebildik diyebilirim" dedi.

'ORGAN BAĞIŞINI ARTTIRMAMIZ LAZIM'

Yılmaz, organ bağışının önemine vurgu yaparak, "Organ bağışını mutlaka artırmamız lazım, halkımızın bu konuda duyarlı olduğuna inanıyorum. Yeni Sağlık Bakanımız Sayın Kemal Memişoğlu'nun da bu konuda son derece istekli ve aktif olduğunu biliyorum" ifadelerini kullandı.