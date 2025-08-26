Inönü Üniversitesi'nde Yeni Yemekhanenin Temeli Atıldı

İnönü Üniversitesi'nin, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerde yıkılan Mediko Sosyal Binası ve Merkezi Öğrenci Yemekhanesi yeniden yapılıyor.

Mediko Sosyal Binası ve Merkezi Öğrenci Yemekhanesi'nin temel atma töreninde konuşan Rektör Prof. Dr. Nusret Akpolat, 6 Şubat 2023 depremlerinin şehirde olduğu gibi üniversitede de büyük bir yıkıma neden olduğunu söyledi.

Üniversitenin 20 binasının yıkılması nedeniyle 90 bin metrekare kapalı alanı kaybettiklerini belirten Akpolat, bunların arasında en stratejik binanın Mediko Sosyal Binası olduğunu dile getirdi.

Bin 800 metrekare kapalı alana sahip, iki bloktan oluşan binayı üç öğrenci ve bir personel yemekhanesi ile bir kompleks olarak planladıklarını ifade eden Akpolat, şöyle konuştu:

"20 bin kişilik yemek kapasitesine sahip bir mutfağı barındırıyor. İki konferans salonu, sergi salonları ve müze olacak. Psikososyal destek birimleri bulunacak. Öğrenci topluluklarının faaliyetlerini yapabileceği alanlar olacak. Ticari mekanların da olacağı devasa bir kompleksin bugün temelini atıyor olmanın mutluluğunu yaşıyoruz."

Vali Seddar Yavuz da Türkiye'nin 6 Şubat 2023 depremlerinin ardından gösterdiği başarılarla yeni bir tarih yazdığını belirterek, "Şehrimizde yaklaşık 116 bin konut ve iş yerini inşa ederken diğer taraftan kamu kurum ve kuruluşlarımızın eksiklerini de süratle ayağa kaldırıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, inşallah bu yılın sonuna kadar evlerimizi ve iş yerlerimizi teslim edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er ise 6 Şubat 2023 depremlerinin herkesin yüreğinde derin izler bıraktığını ve şehirde olduğu gibi üniversitede de çok büyük yıkımlara yol açtığını söyledi.

Er, temeli atılan binanın öğrencilerin hem fiziksel hem de sosyal ihtiyaçlarına cevap vereceğini kaydetti.