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İnönü Üniversitesi, Enerji Yönetim Sistemi Belgesi'ni Aldı

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Türk Standardları Enstitüsü (TSE) Başkanı Mahmut Sami Şahin, İnönü Üniversitesinin enerji tüketim alanlarının dijital izlenmesi ve yönetilmesini sağlamayı, enerji verimliliğinin artırılmasını taahhüt eden TS EN ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Belgesi'ni almaya hak kazandığını bildirdi.

Türk Standardları Enstitüsü (TSE) Başkanı Mahmut Sami Şahin, İnönü Üniversitesinin enerji tüketim alanlarının dijital izlenmesi ve yönetilmesini sağlamayı, enerji verimliliğinin artırılmasını taahhüt eden TS EN ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Belgesi'ni almaya hak kazandığını bildirdi.

Şahin, İnönü Üniversitesi Rektörlük Senato Salonunda düzenlenen törendeki konuşmasında, teknolojinin gelişmesiyle dünyadaki enerji ihtiyacının her geçen gün arttığını ifade etti.

Dünya genelinde enerji maliyeti ve tüketiminin arttığını anlatan Şahin, karbon esaslı yakıtlarını çevreye verdiği zarardan dolayı sınırlamaların getirilmesiyle özellikle yenilenebilir enerji kaynaklarının öneminin de her geçen gün öne çıktığını kaydetti.

Bu alanda dünyada yayımlanmış standartla alakalı yönetim sistemiyle ilgili kuruluşların verimliliğin arttırılması ve bu alandaki taahhütler için "TS EN ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Belgesi"nin geliştirildiğini hatırlatan Şahin, İnönü Üniversitesinin de uygulamalarıyla bu belgeyi almaya hak kazandığını ve gelecek süreçte üniversitedeki enerji verimliliğini en üst seviyeye çıkarmak için harekete geçirileceğini vurguladı.

Şahin, konut yapı malzemelerinin belirli bir standarda kavuşması için de çalışmalar yürüttüklerine işaret ederek 6 Şubat 2023 tarihindeki depremlerden etkilenen Malatya'nın bu anlamda pilot bölge seçildiğini, bu kapsamda TOKİ'nin yaptığı konut projelerinde kullanılan 35 kritik malzemenin teste tabi tutulduğunu ve uygun görülmesi halinde firmaların kullanmasına izin verildiğini sözlerine ekledi.

İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay ise kaynakların doğru kullanılması, israfın önlenmesi ve atık miktarının azaltılmasını amaçlayan bir anlayışa sahip olduklarını belirterek, "Enerji yönetimini sağlamak amacıyla kontrol, otomasyon ve enerji izleme sistemi kampüslerimizde 2020 yılında hayata geçirildi. Kampüs içerisindeki tüm elektrik sistemi uzaktan izlenebilmekte, sisteme erişilebilmekte ve gerektiğinde müdahale edilebilmekte." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Şahin tarafından Kızılay'a belge takdimi gerçekleştirildi.

Kaynak: AA / Güncel

Mahmut Sami Şahin Çevre Enerji Eğitim Teknoloji Güncel Haberler

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