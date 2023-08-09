İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, Yeşilay Eskişehir Şube Başkanı Ayşe Fert Dökmeci'ye ziyarette bulundu

Eskişehir İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, Yeşilay Eskişehir Şube Başkanı Ayşe Fert Dökmeci'ye hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Yeşilay Eskişehir Şube Başkanı Ayşe Fert Dökmeci'nin AAvukatlık bürosunda gerçekleştirilen ziyarette, İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, Dökmeci'ye "16 Türk Devlet Bayrağı" takdim etti. İnönü Belediye Başkan Yardımcısı Serhat Hamamcı'nında eşlik ettiği ziyarette Başkan Bozkurt, Yeşilay Eskişehir Şube Başkanı Ayşe Fert Dökmeci ile birlikte bir süre sohbet ederek, yeni görevinde başarılar diledi.

Misafirperverliklerinden dolayı Yeşilay Eskişehir Şube Başkanı Ayşe Fert Dökmeci'ye Başkan Bozkurt teşekkür ederken, Dökmeci'de nazik ziyaretleri dolayısıyla İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt'a teşekkür etti. - ESKİŞEHİR