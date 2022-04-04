InnoBU, inovasyon meraklılarını bekliyor

Bu yılki yarışma, Türkiye'de kurum içi girişimcilik projesi olarak başlayan dağıtım ve teslimat sektöründe cesur ve yenilikçi bakış açısıyla fark yaratarak en inovatif örneklerinden biri olan Sendeo ile Sendeo'nun kuruluş hikayesine ev sahipliği yapan Koç Holding şirketlerinden Aygaz'ın ana sponsorluğunda gerçekleşecek.

Geleceğin yenilikçilerini bir araya getirecek yarışmanın ilk etabında "son noktaya teslimat" temasında fikirler üretilecek ve başarılı bulunan ekipler final etabında bu fikirlerini projeleştirecekler. Fiziksel olarak gerçekleşecek ödül töreninde ise dereceye giren ekipler; staj fırsatları, hediye çekleri ve sürpriz ödüllerle buluşacak.

İnovasyon konusunda iddialı olanlar ve bu eşsiz deneyimin bir parçası olmak isteyenlerin beklendiği yarışmaya 8 Nisan'a kadar 1-4 kişilik takımlar halinde katılım sağlanabiliyor. Yarışmanın başvuru formuna https://ikboun.net/innobu/ adresinden ulaşılabiliyor.

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