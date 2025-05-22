İnkumu Tatil Beldesindeki Bungalov Tesisinde Yangın Çıktı

İnkumu Tatil Beldesindeki Bungalov Tesisinde Yangın Çıktı
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Bartın'ın İnkumu tatil beldesinde bir bungalov tesisinde çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında restoran bölümü ve bir bungalov zarar gördü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

BARTIN'ın İnkumu tatil beldesinde, bungalov tesiste çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında tesisin restoran bölümü ile bir bungalov zarar gördü.İnkumu tatil beldesindeki bungalov tesisin restoranının mutfak bölümünde saat 12.30 sıralarında yangın çıktı. Yemek yapılırken çıkan yangın, bungalovlara da sıçradı. Otel personeli, yangın söndürme tüpleriyle yangına müdahale ederken, itfaiyeye de haber verildi. Tesiste konaklayan müşteriler de tahliye edildi. Alevler bir süre sonra yakındaki ormana sıçradı. Gelen itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, alevlere müdahale ederek yangını söndürdü.Restoran ile bir bungalovun zarar gördüğü yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Haber-Kamera: Ayhan ACAR/BARTIN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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