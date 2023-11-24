İnkumu Sahili'nde Temizlik Çalışması Yapıldı

BARTIN'ın tatil beldesi İnkumu sahiline vuran atık ve çöpler, belediye ekiplerince temizlendi.

Kentte etkili olan yağışların ardından Bartın Irmağı'nın getirdiği atıklar, denize karıştı. Dalgaların da etkisiyle denizdeki atık ve çöpler, İnkumu sahiline vurdu. Plastik madde, odun parçası, evsel ve tıbbi atıkların da aralarında olduğu çöpler, Bartın Belediyesi'ne bağlı 150 işçi ve iş makineleri ile temizlendi. Bartın'ın 'ilk mavi bayraklı plajı' olan İnkumu'daki kumsalda, ayrıca tırmıkla temizlik çalışması yapılacak.(DHA)