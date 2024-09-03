İnkumu Plajı'nda Yağmur Sonrası Oluşan Gökkuşağı Görseli

BARTIN'ın mavi bayraklı plajı olan İnkumu'nda yağmur sonrası güneşin açmasıyla deniz üzerinde oluşan gökkuşağı güzel görüntü oluşturdu.

Bartın genelinde sabah saatlerinden itibaren aralıklarla devam eden yağmur, öğle saatlerinde yerini güneşli havaya bıraktı. Güneşin ortaya çıkmasıyla Bartın'ın tek mavi bayraklı plajı İnkumu'nda deniz üzerinde gökkuşağı oluştu. Gökkuşağındaki renk cümbüşü, güzel görüntü oluşturdu. Vatandaşlar, gökkuşağını cep telefonları ile görüntüleyerek, sosyal medya hesaplarında paylaştılar. Yaklaşık 15 dakika boyunca deniz üzerinde kalan gökkuşağı daha sonra kayboldu.

Haber-Kamera: BARTIN,