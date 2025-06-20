İnkumu Plajı'nda Denize Giriş İki Gün Süreyle Yasaklandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bartın'ın İnkumu tatil beldesinde denizde oluşan kirlilik ve petrol ürünü kokusu nedeniyle denize girmek 21 ve 22 Haziran 2025 tarihlerinde yasaklandı. Valilik, halk sağlığını korumak amacıyla bu tedbiri aldıklarını açıkladı.

Bartın'ın İnkumu tatil beldesinde denizde oluşan kirlilik ve petrol ürünü kokusu sebebiyle denize girmek 2 gün süreyle yasaklandı.

Bartın Valiliğinden yapılan açıklamada, mavi bayraklı 3 kilometrelik sahil şeridine sahip tatil beldesinde deniz yüzeyinde kirlilik oluşması nedeniyle İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun Bartın Valisi Nurtaç Arslan başkanlığında toplandığı bildirildi.

İnkumu sahilinde petrol ürünü kokusu ve deniz suyu yüzeyinde gözlemle tespit edilen muhtemel petrol ürünü ve benzeri kaynaklı kirliliğin deniz suyu kalitesini etkilediği belirtilen açıklamada, "Halk sağlığının korunması, kimyasal kirleticilerin etkilerinden korunmak ve yüzenlerin sağlığını etkileyebilecek olası hastalıkları önlemek amacıyla İnkumu plajında tedbiren 21 ve 22 Haziran 2025 tarihlerinde 2 gün süreyle denize girilmemesine karar verilmiştir." ifadesi kullanıldı.

Kaynak: AA / Selim Bostancı - Güncel
Erdoğan, İsrail'i destekleyen Almanya'yı uyardı: Avrupa'ya göç ve nükleer sızıntı ihtimali var

Savaşta İsrail'i destekleyen ülkenin liderini arayıp gözdağı verdi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
13 milyar dolarlık servetini 100 çocuğu arasında bölüştürecek

13 milyar dolarlık servetini 100 çocuğu arasında bölüştürecek
Avrupa ülkesi savaşta İran'dan yana tavır aldı: İsrail suç çetesi tarafından yönetiliyor

Avrupa ülkesi savaşta İran'dan yana tavır aldı
Frikikten şahane bir gol atan Messi, maç sonu FIFA kuralını bakın nasıl çiğnedi

FIFA kuralını bakın nasıl çiğnedi! Ceza alıp almayacağı tartışılıyor
Arka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik'ten bikinili dans performansı

Yüsra Geyik'ten kızgın kumlarda bikinili dans
Perde ipi küçük çocuğu hayattan koparıyordu! Dehşet anları kamerada

Tüm anne-babaların ders çıkarması gereken görüntü
Kıskançlık iddiaları gündemdeydi! Sinem Ünsal son noktayı koydu

Bu sahne gündem olmuştu! Kıskançlık iddialarına tokat gibi yanıt
İstanbul'da 7 ilçede yılan görüldü, vatandaşlar tedirgin

Havalar ısınınca ortaya çıktı! İstanbul'da 7 ilçede görüldü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.