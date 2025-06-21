İnkumu'nda Kirlilik İncelemesi Devam Ediyor

İnkumu'nda Kirlilik İncelemesi Devam Ediyor
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Bartın'ın İnkumu tatil beldesinde, deniz tabakasında oluşan kirlilik ve mazot kokusu üzerine başlatılan inceleme devam ediyor. Ekipler, deniz polisi ve sahil güvenlik ile birlikte kirliliğin kaynağını belirlemeye çalışıyor. Ayrıca, denizdeki kirlilik nedeniyle denize girmek yasaklandı.

Bartın'ın İnkumu tatil beldesinde kirlilik ve mazot kokusuyla ilgili başlatılan inceleme devam ediyor.

Mavi bayraklı 3 kilometrelik sahil şeridine sahip tatil beldesinde, dün deniz tabakasında oluşan kirlilik ve mazot kokusu üzerine başlatılan inceleme kapsamında ekipler çalışma yürütüyor.

Amasra Sahil Güvenlik Komutanlığı, Bartın Liman Başkanlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, deniz polisi, jandarma ve Bartın Belediyesi ekiplerince denizde ve sahil kesiminde inceleme yapılıyor.

Kokunun ve kirliliğin nedeninin belirlenmesi için sahil güvenlik ekipleri, yaklaşık 5 kilometre açıkta bekleyen 7 yük gemisinden atık bırakılıp bırakılmadığı yönünde çalışmalarını sürdürürken gemilerden yakıt numunesi alındı.

Tercüman aracılığıyla gemi kaptanlarının ifadesi de alınırken deniz polisi ve sahil güvenlik ekiplerinin tarama çalışması da sürüyor.

Yaklaşık 1000 emici ped bırakılan bölgede deniz tabakasında kirliliğin ve kokunun büyük ölçüde azaldığı görüldü.

Öte yandan denizde oluşan kirliliğin sağlık açısından tehdit oluşturması gerekçesiyle bugün ve yarın denize girmenin yasaklandığı İnkumu'nda jandarma ve zabıta ekipleri de plajda denize girilmemesi için motorize ve yaya olarak denetim yapıyor.

Kaynak: AA / Selim Bostancı - Güncel
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