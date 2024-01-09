Üye Girişi
Haberler

İnkum tatil beldesinde ölü yunus kıyıya vurdu

Güncelleme:
Abone Ol

Bartın'ın İnkum tatil beldesinde ölü bir yunus kıyıya vurdu. Yunusun uzun süre önce öldüğü ve kuyruk bölümü ile karın altında kesi izleri olduğu belirlendi. İnceleme sonrasında yunusun belediye ekiplerince gömüleceği açıklandı.

BARTIN'ın İnkum tatil beldesinde ölü yunus kıyıya vurdu.

Sabah saatlerinde belde merkezindeki sahile vuran ölü yunusu görenler jandarmaya haber verdi. Yapılan incelemede yunusun uzun süre önce öldüğü, kuyruk bölümü ve karın altında kesi izleri saptandı. Ölü yunus için jandarma ekipleri İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü'ne bilgi verdi. Yunusun yapılacak incelemenin ardından belediye ekiplerince gömüleceği belirtildi. Yunusun, açıktaki bir geminin pervanesinin çarpması sonucu öldüğü tahmin ediliyor. (DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Jandarma Hayvan Hakları Çevre Yaşam Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title