İnişte Kanadına Kuş Çarpan Uçağın Sonraki Seferi İptal Oldu

Isparta Süleyman Demirel Havalimanı'na iniş yaparken kanadına kuş çarpan uçağın sonraki İstanbul seferi iptal oldu.

Dün saat 16.30'da İstanbul- Isparta seferi yapan TK2861 sayılı Türk Hava Yolları'na ait uçak Isparta Süleyman Demirel Havalimanı'na inişi sırasında kanadına kuş çarptı. Sorunsuz inişin ardından yolcular, uçaktan tahliye edildi ve sonraki uçuş için inceleme yapıldı. Antalya'dan gelen teknisyenin kontrolü sonrası uçağın uçabileceği belirtildi ve yolcular uçağa alındı. Bir süre sonra uçakta yapılan anonsla yolcular uçaktan indirildi ve uçuşun gerçekleşmeyeceği belirtildi. Tepki gösteren yolculardan bir kısmı Türk Hava Yolları'nın temin ettiği otobüsle Antalya Havalimanı'na götürüldü. Bazıları biletini iptal ederek ödedikleri ücreti aldı. (DHA)