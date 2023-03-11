İnhisar'da depremzedeler için kermes düzenlendi

İnhisar Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı öncülüğünde depremzede aileler için sivil toplum kuruluşlarınca kermes düzenlendi.

İnhisar Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı öncülüğünde depremzede aileler için sivil toplum kuruluşlarınca kermes düzenlendi.

İnhisar Belediye Başkanı Mehmet Kepez, kapalı pazardaki kermesin açılışında, Kahramanmaraş merkezli 11 ilde deprem yaşandığını anımsatarak, Kaymakamlık, Belediye ve sivil toplum kuruluşları ile hayırsever vatandaşların katılımıyla depremin yaralarını sarmak ve afetzede vatandaşların yanında olmak amacıyla bu etkinliği söyledi.

Kermeste elde edilecek gelirin deprem bölgesindeki ailelere ulaştırılacağını belirten Kepez, "Karınca kararınca hemşerilerimiz buradaki ürünlerden alarak destek veriyor. Temennimiz, inşallah böyle afetler bir daha yaşamayız. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Ülkemizin başı sağ olsun." dedi.

Narinhisar Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi Başkanı Nihal Arslan da kendi ürettikleri ürünleri kermeste satarak elde edecekleri geliri depremzedelere ailelerin ihtiyaçlarının karşılanması için göndereceklerini ifade etti.

Öğrenciler de kermese destek vererek, harçlıklarıyla alışveriş yaptı.