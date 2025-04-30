İngiltere Yerel Seçimleri İçin Sandık Başına Gidiyor

Birleşik Krallık'ın parçası olan İngiltere'nin bazı bölgelerindeki seçmenler, 4 yıllığına belediye başkanlarını ve belediye meclisi üyelerini seçmek için yarın sandık başına gidecek.

İngiltere'deki 317 yerel yönetimin 23'ünde yarın düzenlenecek seçimlerde halk sandığa giderek oyunu kullanacak. Seçmenler, 1641 belediye meclis üyesini, 4 yıllık süreyle 6 kentte belediye başkanını ve bir bölgede ise milletvekilini seçmek için oy verecek.

Birleşik Krallık'ın diğer bölgeleri Galler, İskoçya ve Kuzey İrlanda'da ise yerel seçimler yapılmayacak.

Yarın yapılacak yerel seçimler, geçen yılki genel seçimlerin ardından tüm siyasi partilerin "sandıktaki ilk büyük sınavı" olacak.

Runcorn ve Helsby'de ara seçim yapılacak

İktidardaki İşçi Partisi milletvekili Mike Amesbury'nin sokakta bir adama yumruk attığı için mahkum edilmesi sonrası görevinden istifasının ardından Runcorn ve Helsby'de ara seçim yapılacak ve halk yeni milletvekilini seçecek.

Amesbury, 26 Ekim 2024'te 45 yaşındaki Paul Fellows'u darp etmekten suçlu bulunmuş, 24 Şubat'ta 10 hafta hapis cezasına çarptırılmıştı. Ancak, temyiz başvurusunun ardından cezası 2 yıl süreyle ertelenmişti.

Bazı bölgelerdeki yerel seçimler Mayıs 2026'ya ertelendi

İngiltere'de yarın 317 yerel yönetimin yalnızca 23'ünde yerel seçimlerin yapılacak olmasının nedeni, seçimlerin genellikle belirli yerel yönetim türlerine göre farklı tarihlerde düzenleniyor olmasından kaynaklanıyor. Bu, yerel yönetimlerin organizasyon yapısı ve seçim döngülerine dayanıyor. İngiltere'deki yerel yönetimlerin çoğu farklı seçim döngülerine ve tarihlerine sahip.

Öte yandan, İngiltere'deki bazı bölgelerde yarın yapılması planlanan yerel seçimler, hükümetin yerel yönetim sistemlerini yeniden yapılandırma planları nedeniyle Mayıs 2026'ya ertelendi.

İngiltere'deki bazı yerel yönetimlerde hala iki seviyeli sistemler olan il meclisleri (county councils) bulunuyor. Ancak çoğu bölge, tek seviyeli yönetim sistemleri (unitary authorities) ile yönetiliyor. Bu nedenle, hükümet, bu iki seviyeli sistemlerin, tek seviyeli yönetimlere (unitary authorities) dönüşmesini teşvik ediyor.

İngiliz hükümeti, Aralık 2024'te il meclislerinin 1 Mayıs'ta yapılacak seçimlerini erteleme talebinde bulunmalarına izin vermişti. Söz konusu talep, bu idarelerin tek seviyeli yönetimlere dönüşüm sürecini hızlandırmayı amaçlamıştı. Toplamda 16 il meclisi seçimlerini erteleme talebinde bulunmuş ancak yalnızca 8'i bu taleplerini kabul ettirerek seçimlerini erteleme hakkı kazanmıştı.

Ertelenen seçimler, bu bölgelerdeki yerel yönetimlerin yeniden yapılandırılmasını hedefleyen süreçlerin parçası olarak değerlendiriliyor.

Seçim sonuçlarının cuma açıklanması öngörülüyor

Seçimlerde, İngiliz vatandaşlarının yanı sıra İngiltere'deki Avrupa Birliği (AB) veya İngiliz Milletler Topluluğu vatandaşları bulundukları bölgelerde oy kullanabilecek. Seçmenler, posta yoluyla ya da vekaletname vererek de oy kullanabiliyor.

Oy kullanabilmek için seçmenlerin yanlarında fotoğraflı bir kimlik belgesi taşıması gerekiyor.

Yerel saatle 07.00'de (TSİ 09.00) başlayacak oy kullanma işlemleri, saat 22.00'de (TSİ 00.00) son bulacak.

Sandıkların okullar, kiliseler ve etkinlik merkezlerinde kurulacağı seçimin sonuçlarının cuma açıklanması öngörülüyor.

Runcorn ve Helsby'deki ara seçim sonuçlarının ise ne zaman açıklanacağı henüz belli değil.