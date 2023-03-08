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İngiltere'ye Şişme Botla Gelenlere Sığınma Hakkı Verilmeyecek

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İngiltere'ye şişme botlarla gelip de sığınma başvurusu yapanlar, ülkedeki göçmen karşıtlığını yükselmesine neden oldu.

İngiltere'ye şişme botlarla gelip de sığınma başvurusu yapanlar, ülkedeki göçmen karşıtlığını yükselmesine neden oldu. 2018'de yılda 300 kişi olarak başlayan kişi sayısı 2022'de 45 bini geçti. Başbakan Rishi Sunak Salı günü yeni bir yasa taslağıyla konuyu meclise götürecek

Kaynak: DailyMotion.com / Güncel

England Güncel Haberler

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