İngiltere'ye kaçak girişler ocak-mayıs döneminde bir önceki yıla göre yüzde 20 azaldı

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, İngiltere'ye Manş Denizi üzerinden gelen düzensiz göçmenleri durdurmak için atılan adımlar sonucunda geçişlerin ocak-mayıs döneminde, geçen yıla oranla yüzde 20 gerilediğini, Fransa'nın ise plan kapsamında 33 bin geçişi engellediğini kaydetti.

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, İngiltere'ye Manş Denizi üzerinden gelen düzensiz göçmenleri durdurmak için atılan adımlar sonucunda geçişlerin ocak-mayıs döneminde, geçen yıla oranla yüzde 20 gerilediğini, Fransa'nın ise plan kapsamında 33 bin geçişi engellediğini kaydetti.

Sunak, İngiltere'ye botlarla geçişleri durdurmak için son 5 ayda yapılanlar ve elde edilen sonuçlar hakkında basın toplantısı düzenledi.

Ülke göç sisteminin, güvenli ülkelerden gelenler yüzünden gerçekten ihtiyacı olan göçmenlere yardım edemeyecek kadar yoğun olduğunu belirten Sunak, düzensiz göçmenlerin barınması için İngiliz vatandaşlarının cebinden günlük 6 milyon sterlin (yaklaşık 157 milyon lira) çıktığını dile getirdi.

Sunak, "Planımız işlemeye başladı." diyerek, son iki yılda 4 kat artan düzensiz göçün Aralık 2022'de başlayan plan çerçevesinde düştüğünü aktardı.

İngiltere Başbakanı Sunak, "Bazıları bu sorunun çözülemez olduğunu, 21. yüzyılın bir gerçeği olduğunu söyledi. Bu sorunu çözmeye mesafeli olan politikacılara olan güvenlerini yitirdiler. Tabii ki daha yolumuz uzun ancak bu planı yürürlüğe koyduğumuz ilk 5 ayda Manş Denizi'ni geçenlerin oranı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20 azaldı. Bu sorun başladığı günden bu yana ilk kez geçiş oranı ocak-mayıs döneminde düştü. Düşüş, başka yerlerde ise görülmedi. Avrupa'ya giren düzensiz göçmen sayısı yüzde 30 arttı." ifadelerini kullandı.

"İngiltere'ye kaçak gelen Arnavut sayısı yüzde 90 azaldı"

İnsan kaçakçılarının Manş Denizi'ni geçmek için yeni yollar üzerinde çalıştığının altını çizen Sunak, uluslararası alanda da işbirliğine devam ettiklerini söyledi.

Sunak, Fransa'yla kaçak geçişlerin durdurulması için yapılan anlaşmanın meyvesi olarak 33 bin geçişin durdurulduğunu, bu sayının geçen yılki sayıdan yüzde 40 daha fazla olduğunu vurguladı.

Konuyu G7, Avrupa Konseyi ve Avrupa Siyasi Topluluğu toplantıları gibi uluslararası platformlarda da dile getirdiğine işaret eden Sunak, şöyle devam etti:

"Geçen hafta, Bulgaristan'la yeni bir eylem planı üzerinde anlaştık, Avrupa Sınır ve Sahil Güvenlik Ajansı (Frontex) ile görüşmelere başladık. Aralıkta anlaşma yaptığımız Arnavutluk, botlarla gelen düzensiz göçmenlerin neredeyse üçte birinin geldiği güvenli bir Avrupa ülkesi. Son 6 ayda 1800 kişiyi Arnavutluk'a iade ettik. Sığınma talebi yapan her 5 Arnavut'tan birinin başvurusunu kabul ederken bu sayı, şimdi her 50 Arnavut'tan birine düştü. Bu yıl şu ana kadar botlarla İngiltere'ye kaçak gelen Arnavut sayısı yüzde 90 azaldı."

Göçmenle odalarını başkasıyla paylaşacak

Artan düzensiz göçün sığınma talebiyle ilgili karar alma mekanizmalarında yığılmaya ve süreçlerin uzamasına sebep olduğunu söyleyen Sunak, Modern Kölelik Yasası kapsamında yapılan sığınma taleplerinde basit kanıtlar sunulamadığını ve ret oranının 3 kat arttığını belirtti.

Sunak, bu şekilde 17 bin birikmiş işin azaldığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Düzensiz göçmenlere barınma imkanı sunduğumuz otellerin boşaltılacağı sözü vermiştim. İki yeni askeri tesis daha göçmenleri ağırlamaya başlayacak. Sonbahar itibarıyla yaklaşık 3 bin göçmeni buraya taşıyacağız. Bu alanları kullanıma açarken göçmen otellerini de daha tasarruflu kullanacağız. Tespit ettiğimiz 11 bin 500 odada göçmenlerden, odalarını başkalarıyla paylaşmalarını isteyeceğiz. Bu da vergi mükelleflerimizin üzerinden yıllık 250 milyon sterlin kaldıracak.

İtiraz eden göçmenlere de şunu söylemek isterim ki; bu adil olmaktan da öte bir durum. Eğer buraya kaçak yollarla gelmişseniz, ölümden, işkenceden ve cezadan kaçıp sığınacak yer arıyorsanız Londra'nın merkezindeki vergi mükelleflerimizin ödediği otellerde odanızı paylaşmaya da razı olmalısınız."

Sunak, bazı otellerdeki göçmenlerin ise boş gemilerde oluşturulacak barınma merkezlerine taşınacağını belirterek, burada 1000 kişinin konaklayabileceğini ifade etti.

Yasa Dışı Göç Yasa Tasarısı'yla ilgili başlatılan yargı süreçlerinin tamamlanmasının ardından yasanın yürürlüğe gireceğini aktaran Sunak, "Ülkeye yasa dışı yollarla gelenleri tutacak kadar gözaltı tesisimiz, yasal süreçlerini tamamlayacak kadar mahkeme kapasitemiz, Ruanda'ya götürecek kadar uçağımız var." dedi.

"Ben Wallace' mevkidaşları arasında oldukça saygı gören birisi"

Sunak, açıklamasının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bu hafta ABD'ye düzenleyeceği resmi ziyaret kapsamında Savunma Bakanı Ben Wallace'ın muhtemel NATO Genel Sekreterliği adaylığını Joe Biden'la konuşulup konuşulmayacağına yönelik soru üzerine Sunak, sözlerini şöyle tamamladı.

"Ben harika bir iş başardı, harika bir Savunma Bakanı. Bu konu, liderler arasında sık sık konuşulan bir konu ve konuşulmaya da devam edecek. Ben, özellikle Ukrayna'da oynadığı rol ve Ukrayna'ya desteği dolayısıyla mevkidaşları arasında oldukça saygı gören birisi. İngiltere de NATO'ya en önemli katkıları sunan ülkeler arasında. Milli gelirinin yüzde 2'sini savunmaya harcayan birkaç ülkeden biriyiz. Hatta şu an bunun da üzerinde harcıyoruz. NATO operasyonlarında da önde gelen ülkelerdeniz. Tüm NATO operasyonlarında yer alıyoruz. Bu söylediklerimi NATO Genel Sekreteri de onaylayacaktır. NATO'nun güçlü bir üyesi olmaya devam edeceğiz."