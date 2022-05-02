İngiltere'ye geçmek isteyen düzensiz göçmenler Manş Denizi'nde yakalandı - Haberler

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İngiltere'ye geçmek isteyen düzensiz göçmenler Manş Denizi'nde yakalandı

AA - Stuart Brock - Güncel
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İngiltere'nin Dover kenti açıklarında Dover boğazını geçmeye çalışan bir grup düzensiz göçmen Kraliyet Ulusal Cankurtaran Kurumu (RNLI) ekipleri tarafından yakalandı.

İngiltere'nin Dover kenti açıklarında Dover boğazını geçmeye çalışan bir grup düzensiz göçmen Kraliyet Ulusal Cankurtaran Kurumu (RNLI) ekipleri tarafından yakalandı. Göçmenler Sınır Kuvvetleri tarafından Dover Rıhtımı'na getirildi.

AA / Stuart Brock - Güncel

England, Göçmen, Güncel, Haberler

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