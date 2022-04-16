İngiltere'ye geçmek isteyen düzensiz göçmenler Manş Denizi'nde yakalandı
AA - Bilal Acar - Güncel
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Fransa'dan küçük botlarla yola çıkıp Manş Denizi'ni aşarak İngiltere'ye ulaşmaya çalışan düzensiz göçmenler, İngiliz Sınır Güvenliğine bağlı arama kurtarma ekiplerince yakalanarak Dover Limanına getirildi.
Fransa'dan küçük botlarla yola çıkıp Manş Denizi'ni aşarak İngiltere'ye ulaşmaya çalışan düzensiz göçmenler, İngiliz Sınır Güvenliğine bağlı arama kurtarma ekiplerince yakalanarak Dover Limanına getirildi.
İngiltere, geçtiğimiz günlerde ülkeye yasa dışı yollardan giren göçmen veya sığınmacıların Ruanda'ya yerleştirileceğini açıklamıştı.