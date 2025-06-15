İngiltere'ye Ait F-35 Savaş Uçağı Hindistan'da Acil İniş Yaptı
İngiltere'ye ait F-35 savaş uçağının yakıt sıkıntısı nedeniyle Hindistan'daki Thiruvananthapuram Uluslararası Havalimanı'na acil iniş yaptığı bildirildi. Uçağın gemiden havalandığı tahmin ediliyor.
İngiltere'ye ait F-35 savaş uçağının yakıt sıkıntısı nedeniyle Hindistan'daki havalimanına acil iniş yaptığı bildirildi.
Press Trust of India'nın yerel yetkililere dayandırdığı haberine göre, uçağın gemiden havalandığı tahmin ediliyor.
Havalimanı yetkilileri, İngiliz F-35 savaş uçağının Thiruvananthapuram Uluslararası Havalimanına iniş yaptığını belirtti.
Uçağın sorunsuz şekilde inmesi için acil durum ilan edildiğini bildiren yetkililer, yakıt seviyesinin düşmesi nedeniyle pilotun iniş izni istediğini aktardı.
Kaynak: AA / Dilara Karataş - Güncel