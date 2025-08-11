İngiltere, Yabancı Suçluların Sınır Dışı Politikasını Genişletiyor

İngiltere, suç işleyen yabancıların ülkeden daha hızlı çıkarılmasını sağlayan "önce sınır dışı et, sonra itiraz et" politikasını 15 ülkeyi daha kapsayacak şekilde genişletti.

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, aralarında Kanada, Hindistan ve Avustralya'nın da bulunduğu 15 ülkenin listeye eklendiği, böylelikle sınır dışı edilebilecek ülke sayısının 8'den 23'e çıktığı duyuruldu.

Açıklamada, uygulama kapsamında, İngiltere'de suç işleyen ve insan hakları başvurusu reddedilen yabancıların, karar kesinleşmeden ülkelerine gönderileceği ve temyiz duruşmalarına video bağlantısıyla katılabileceği kaydedildi.

Ayrıca, açıklamada, kapsama alınacak ülke sayısının ilerleyen dönemde daha da artırılabileceğine işaret edildi.

Açıklamada, hükümetin, bu önlemle, İngiltere ve Galler'de kapasitesi dolma noktasına ulaşan hapishanelerdeki yoğunluğu azaltmayı da hedeflediği bildirildi.

Ülkedeki resmi verilere göre, bu iki bölgede yabancı mahkumlar toplam nüfusun yaklaşık yüzde 12'sini oluşturuyor.

"İtiraz etmek isteyenler bunu kendi ülkelerinden güvenli şekilde yapabilecek"

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen İngiltere İçişleri Bakanı Yvette Cooper, "Yabancı suçluların temyiz süreçlerini uzatarak göç sistemimizi istismar etmesine çok uzun süre izin verildi. Bu sona ermeli. Yasalarımıza saygı gösterilmesi gerektiğini ve bu yasaların uygulanacağını net şekilde ortaya koyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanı David Lammy de suç işleyen yabancıların hızla geri gönderilebileceği ülke sayısını artırmak için diplomatik çabalara öncülük ettiklerine değindi.

Bakan Lammy, "İtiraz etmek isteyenler bunu kendi ülkelerinden güvenli şekilde yapabilecek. Bu program, güvenliğimizi koruyacak uluslararası ortaklıklar kurmamızı sağlıyor." ifadelerine yer verdi.